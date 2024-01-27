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غازبروم: سوق النفط العالمية تسجل فائضا طفيفا

منذ 12 ثانية
شركة غازبروم

شركة غازبروم

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أعلن ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية اليوم السبت، أن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.

وتوقع ديوكوف أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير كانون الثاني الحالي التوازن في السوق.

وأقرت أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري. وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل. ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة‭‭ ‬‬مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل نيسان والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.

وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.

    المصدر :
  • رويترز

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