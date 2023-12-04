مسؤول أمريكي: مصر وكندا والبرازيل يعلنون عن قواعد جديدة لـ"غاز الميثان"

أفاد مسؤول أمريكي لرويترز إلى أن كندا والبرازيل ومصر سيعلنون عن قواعد جديدة لغاز الميثان في قمة المناخ كوب28 المنعقدة في دبي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وحتى اليوم الاثنين وقعت 155 دولة على الانضمام إلى التعهد العالمي لغاز الميثان وهي شراكة طوعية تلزم الدول بخفض انبعاثات الميثان بشكل جماعي بنسبة 30 بالمئة عن مستويات 2020 بحلول عام 2030.

ويتعين على البلدان الآن أن توضح كيف يمكنها تحقيق هذا الهدف.

وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ لرويترز “ما نشهده في مؤتمر الأطراف (كوب 28) يركز على التنفيذ”.