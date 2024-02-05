الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
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غالانت: حماس ظنت أن حزب الله سيساعدها.. ولكن!

منذ 36 دقيقة
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه في حال اندلعت حرب في الشمال ستكون هناك أثمان صعبة لإسرائيل لكنها ستكون أصعب للبنان وحزب الله.

وعن حرب غزة أضاف، “نعتزم الوصول إلى رفح لكن لا يمكنني القول متى وكيف. ونصف عدد عناصر حماس قتلوا وهم يواجهون صعوبة كبيرة في تجنيد عناصر جديدة”.

وأشار غالانت الى، أن “على حماس أن تقدم ردها على المقترح الخاص بمفاوضات صفقة التبادل”.

وأضاف “يدنا هي العليا حاليا ويجب أن نواصل ضغطنا كي لا تكون هناك حماس بعد اليوم”.

لافتاً إلى الى، أن “حماس ظنت أن حزب الله سيساعدها وأن جيش الدفاع سيخشى الخسائر وهو ما لم يتحقق”.

وختم غالانت قائلاً  “حماس راهنت على إحداث انقسام في المجتمع الإسرائيلي بسبب المختطفين من خلال تفعيل الضغط النفسي”.

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