غالانت: هناك خط يربط بين العملية في جنين وما فعلناه بغزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن هناك خط يربط بين عملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة في جنين وما فعله في قطاع غزة .

وأوضح غالانت في تصريح نشرته القناة 13 العبرية، “هناك خط يربط ما بين عمليتنا في جنين وما فعلناه ضد الجهاد في غزة .. نحن نهاجم ونبادر ونغير الأساليب ونفاجئ أعدائنا”، وأضاف: “خلال 48 ساعة وجهنا ضربات قاسية لمصنع الإرهاب في جنين وحققنا أهداف العملية بالكامل. حسب وصفه

وذكر: “عملنا بقوة في جنين وسنعمل بقوة أكبر في المستقبل في حال عادوا لتصنيع العبوات الناسفة (..) حققنا جميع أهداف العملية والإرهابيون”عاشوا حالة إرباك”. حسب وصفه

وزعم: “الإرهابيون الذي كانوا يتفاخرون على تيك توك في لحظة الحقيقة اختاروا الاختباء أو الفرار، أي إرهابي يعود إلى مخيم جنين لن يتعرف عليه (في إشارة لتدميره) فبالنسبة له لم يعد مكانا محميا وسيصاحبه شعور بالاضطهاد والخوف .. لكن هذه ليست نهاية الآية .. نحن سنعمل بالقوة المطلوبة في كل مكان ومخيم”. وفق زعمه

وأكمل: “عملية جنين ستوفر لنا القدرة على الوصول لباقي المسلحين بشكل أسهل (..) ولا استبعد أن بعضهم سيسلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية كما فعل المسلحون من عرين الأسود في نابلس “. حسب زعمه