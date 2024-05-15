غالانت يأمر بوقف بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية

أوعز وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأشارت الإذاعة إلى أن العمل جار على تنفيذ التعليمات.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أغلقت مكتب الجزيرة في إسرائيل في الخامس من مايو/أيار الجاري، واستولت على أجهزة تستخدمها القناة لبث المحتوى، وقيّدت الوصول إلى المواقع الإلكترونية التابعة لها.

وقد وصفت شبكة الجزيرة -في بيان- قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وأضاف بيان شبكة الجزيرة أنه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال البيان إن “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.