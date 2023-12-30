السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غالانت يرد على بينيت حول هجمات إسرائيل بإيران في 2022

منذ 45 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على مقال لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة طائرات مسيرة على الأراضي الإيرانية عام 2022.

وقال غالانت، في تصريحات خلال زيارته لقاعدة “رمات ديفيد” الجوية، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء الجمعة 29\12\2023: “من المناسب أن يطغى دوي الطائرات على الكلام غير الضروري، وأن يسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مهمتها بهدوء وأمان”.

وأضاف غالانت: “أريد أن أقول لكل من يستمع، إننا نقوم بعمل مكثف في قطاع غزة، وسيستمر لفترة طويلة حتى تحقيق الأهداف”.

وكان نفتالي بينيت أكد في مقاله أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن إيران حاولت مهاجمة إسرائيل: “بعد فشل إيران في تنفيذ هجومين بطائرات من دون طيار على الأراضي الإسرائيلية في فبراير 2022، نجحت إسرائيل ردا على ذلك في تدمير قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية”.

كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية.

وكتب بينيت: “حاولت وحدة إرهابية إيرانية قتل سياح إسرائيليين في أماكن في تركيا وفشلت في ذلك أيضًا. وبعد وقت قصير من المحاولات الفاشلة للوحدة الإرهابية الإيرانية، تم اعتقال قائد هذه الوحدة والقضاء عليه في طهران”.

ومنذ أيام قليلة، توعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيالها القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بضربة إسرائيلية في سوريا، مؤكدة أن ذلك لن يمر من دون رد.

وقتل رضي موسوي في سوريا بعدما طالت ضربة إسرائيلية منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق الحرس الثوري الإيراني.

ورضي موسوي، هو أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس، الوحدة الموكلة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

كذلك هو أكبر قائد في فيلق القدس يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك الذي قُتل في غارة أميركية في العراق في الثالث من يناير 2020.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونيسيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
واشنطن تقر صفقة بنادق لإسرائيل بـ147 مليون دولار
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي على المخيمات وسط قطاع غزة

الأكثر قراءة

تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
غزة تحت النار
صور.. أسلحة القسام التي تحدت أقوى ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط
غارات إسرائيلية على سوريا
مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق بعد يوم من عودته للعمل