غالانت يرد على بينيت حول هجمات إسرائيل بإيران في 2022

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على مقال لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة طائرات مسيرة على الأراضي الإيرانية عام 2022.

وقال غالانت، في تصريحات خلال زيارته لقاعدة “رمات ديفيد” الجوية، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء الجمعة 29\12\2023: “من المناسب أن يطغى دوي الطائرات على الكلام غير الضروري، وأن يسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مهمتها بهدوء وأمان”.

وأضاف غالانت: “أريد أن أقول لكل من يستمع، إننا نقوم بعمل مكثف في قطاع غزة، وسيستمر لفترة طويلة حتى تحقيق الأهداف”.

وكان نفتالي بينيت أكد في مقاله أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن إيران حاولت مهاجمة إسرائيل: “بعد فشل إيران في تنفيذ هجومين بطائرات من دون طيار على الأراضي الإسرائيلية في فبراير 2022، نجحت إسرائيل ردا على ذلك في تدمير قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية”.

كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية.

وكتب بينيت: “حاولت وحدة إرهابية إيرانية قتل سياح إسرائيليين في أماكن في تركيا وفشلت في ذلك أيضًا. وبعد وقت قصير من المحاولات الفاشلة للوحدة الإرهابية الإيرانية، تم اعتقال قائد هذه الوحدة والقضاء عليه في طهران”.

ومنذ أيام قليلة، توعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيالها القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بضربة إسرائيلية في سوريا، مؤكدة أن ذلك لن يمر من دون رد.

وقتل رضي موسوي في سوريا بعدما طالت ضربة إسرائيلية منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق الحرس الثوري الإيراني.

ورضي موسوي، هو أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس، الوحدة الموكلة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

كذلك هو أكبر قائد في فيلق القدس يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك الذي قُتل في غارة أميركية في العراق في الثالث من يناير 2020.