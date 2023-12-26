غالانت يلمح إلى حدوث أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء إلى أن بلاده ردت في العراق واليمن وإيران على هجمات ضدها مع اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وقال للمشرعين “نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق”.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران إن مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين 25\12\2023.

وبحسب مصادر لرويترز أن المستشار المعروف باسم السيد راضي الموسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وكانت قد ذكر التلفزيون الرسمي أن موسوي كان “أحد رفاق قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020، فيما تحدثت مصادر متابعة عن أن موسوي من المقربين أيضاً من أمين عام حزب الله خسن نصر الله.

وفي تعليق على الحادث، قال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستدفع ثمن قتل موسوي، الذي كان يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان مسؤول الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا.

وأضاف الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ووفقًا لمصادر المعارضة الإيرانية، فإن الموسوي كان مسؤولاً أيضاً عن توزيع الأموال القادمة من إيران على مسؤولي قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أنه من أوائل المستشارين الذين رافقوا قاسم سليماني طيلة الحرب السورية، وابتعد عن الإعلام خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية، خصوصاً مع سعي إيران لإخفاء تحركاته بعد عدة محاولات إسرائيلية لاغتياله، ويعتبر أحد أبرز مهندسي الضربات الصاروخية التي تطال شمال إسرائيل، والمنسق الرئيسي لوصول الأسلحة لحزب الله عبر الأراضي السورية.