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لتجنب التصعيد.. غالانت يؤكد: تكثيف الضغط على إيران "ضروري"

منذ 16 ثانية
يوآف غالانت

يوآف غالانت

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في تل أبيب أن تكثيف الضغط على إيران “ضروري” لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة.

ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن “زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى”.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير “على أن العمليات العسكرية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر”.

وخلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، شدد بلينكن “على أهمية تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمدنيين وحماية البنى التحتية المدنية في غزة”.

ووصل بلينكن الذي تقدّم بلاده أكبر دعم سياسي وعسكري لإسرائيل في هذه الحرب، إلى الدولة العبرية بعد جولة إقليمية تهدف إلى الحؤول دون اشتعال المنطقة نتيجة تداعيات الحرب في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل شهرها الرابع متسبّبة بالمزيد من الضحايا والدمار وبأزمة إنسانية متعاظمة، أعلن الجيش الإسرائيلي الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافا في وسط قطاع غزة وجنوبه.

    المصدر :
  • وكالات

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