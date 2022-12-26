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غامبيا.. اعتقال ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 11:37 مساءً
غامبيا

غامبيا

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قال متحدث باسم حكومة جامبيا الاثنين إن ضابطين من الجيش لهما صلة بمؤامرة للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو اعتقلا مطلع الأسبوع.

وقالت الحكومة يوم 21 ديسمبر\كانون الأول إنها اعتقلت مجموعة من الجنود فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يقطنها 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبريما سنكاريه في بيان إن “عسكريين اثنين آخرين مرتبطين بمحاولة الانقلاب” اعتقلا مطلع الأسبوع وأضاف أنهما “يساعدان المحققين في الكشف عن اتهامات بوجود خطط للإطاحة بالحكومة”.

وقال إنه تم القبض على ضابط برتبة لفتنانت في مشاة جامبيا وآخر برتبة كابتن من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن يومي السبت والأحد وما زال البحث جاريا عن آخرين متهمين بالضلوع في المؤامرة.

وحتى الآن، قُبض على سبعة أشخاص من بينهم ضابطان وخمسة جنود لصلتهم بالمؤامرة التي أدانها زعماء منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وشهدت المنطقة ستة انقلابات عسكرية ناجحة ومحاولة انقلاب عنيفة منذ عام 2020، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة التي كان يُنظر إليها على أنها تحرز تقدما في التخلص من لقب (حزام الانقلابات).

    المصدر :
  • رويترز

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