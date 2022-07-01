غانا تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي

أعلنت حكومة غانا الجمعة الواقع في 1 تموز أنها ستجري محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم، وذلك بعدما خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على تفاقم مصاعب الحياة.

وأيدت الحكومة هذا القرار في اجتماع الخميس بعد اتصال هاتفي بين رئيس البلاد نانا أكوفو أدو ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وأكد الصندوق على طلب غانا للمساعدة وقال إنه سيبدأ المناقشات مع السلطات في الأسابيع المقبلة.

وأشار المتحدث باسم الصندوق لرويترز ، الى أن “صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة غانا على استعادة استقرار اقتصادها الكلي وحماية القدرة على تحمل الدين وتحقيق نمو شامل ومستدام ومواجهة تأثير الحرب في أوكرانيا والجائحة المستمرة”.

وكان محافظ البنك المركزي إرنيست أديسون أفاد في أيار الماضي بأن غانا واجهت عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 934.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022 مقارنة مع 429.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ورأى محللون أن القرار سيساعد غانا على مواجهة التحديات. وقال ويليام دونكان، مؤسس شركة (سبير كابيتال آند أدفيزوري) للاستشارات المالية “انتظرنا حدوث ذلك طويلا لأننا نستطيع القول إن الأمور لن تتحسن قريبا”.

وخرج المئات إلى الشوارع في أكرا هذا الأسبوع للاحتجاج على زيادة التضخم وأمور أخرى. وتباطأ النمو إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 27.6 بالمئة في مايو أيار.