مؤتمر في غانا يستهدف وضع خطة للحصول على تعويضات عن العبودية

أكد الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو اليوم الثلاثاء، أنه طال انتظار التعويضات المالية عما تعرض له الأفارقة والأشخاص في الشتات من استعباد.

ولطالما دعا نشطاء إلى دفع تعويضات أو مصالحات أخرى لتجاوز ما تركته العبودية من ندوب في القارة الأفريقية لكن الحركة اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة في أنحاء العالم في غمرة تزايد مطالب دول من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي بهذه الخطوات.

وقال أكوفو أدو، في اليوم الأول من مؤتمر للتعويضات يستمر أربعة أيام ويتناول كيفية معالجة مثل هذه المظالم التاريخية في أكرا عاصمة غانا “لا تصلح أي مبالغ من المال الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي… لكن من المؤكد أن هذه مسألة يتعين على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها”.

ومن المتوقع أن يتمخض عن هذا المؤتمر خطة عمل بقيادة أفريقية للضغط في سبيل الحصول على تعويضات وتشكيل لجنة خبراء أفريقية للإشراف على تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون بين الأفارقة في الشتات على نطاق أوسع، وفقا لقائمة النتائج المستهدفة التي ذكرها الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وقال أكوفو أدو “فترة العبودية بأكملها كانت تعني خنق تقدمنا​​اقتصاديا وثقافيا ونفسيا. وهناك مجموعات كبيرة من القصص عن عائلات تمزقت… لا يمكن تحديد مقدار آثار مثل هذه المآسي، لكن يتعين الاعتراف بها”.

وفي فترة امتدت من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، خطف تجار أوروبيون على متن سفن 12.5 مليون أفريقي على الأقل وساقوهم إلى البيع كعبيد. وانتهى المطاف بمن نجوا من الرحلة الشاقة إلى العمل في مزارع في ظل ظروف غير إنسانية في الأمريكتين، معظمها في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، وتربح المستوطنون الأوروبيون وغيرهم من عمل هؤلاء الأفارقة.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول أن الدول قد تفكر في دفع مبالغ مالية ضمن أشكال تعويض أخرى، لكن التقرير حذر من أن المطالبات القانونية معقدة بسبب التقادم وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.

وقال أكوفو أدو إنه يرحب بما وصفه بالدعوة التي لا لبس فيها من دول الكاريبي من أجل التعويضات.

وأضاف وسط تصفيق المشاركين في المؤتمر الذين كان من بينهم رؤساء دول أخرى من أفريقيا ومنطقة الكاريبي ومندوبون رفيعو المستوى “علينا في أفريقيا العمل معهم كي ندعم القضية”.