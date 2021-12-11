غانتس: أبلغنا الأميركيين بموعد استعدادنا لشن هجمات على إيران

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والدول الأوربية تفهم ما يحدث جيداً، في إشارة إلى ما يدور في محادثات فيينا مع الإيرانيين بخصوص إنقاذ الاتفاق النووي.

وأضاف أنهم (أي الأميركيين والأوربيين) يفقدون صبرهم في مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أنه “لم يكن هنالك تقدم في المحادثات، وهم أيضاً على علم أن الإيرانيين يلعبون”.

كما أكد خلال لقاء وحديث مع صحفيين في فلوريدا بعد انتهاء لقاءاته في واشنطن، أن إيران اقتربت من أن تصبح دولة نووية.

وفي السياق نقلت صحيفة “جيروزالم بوست”، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أبلغ الأميركيين عن تحديد موعد نهائي للوقت الذي سيحتاج فيه الجيش الإسرائيلي إلى استكمال الاستعدادات لشنّ هجوم على إيران.

وأضاف مصدر دبلوماسي رفيع للصحيفة أمس الجمعة، أن الأميركيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدمها غانتس. وقال المصدر “لم يكن هناك فيتو”.

وكان غانتس شدد أمس على أن بلاده مستعدة للمواجهة بكل ما يلزم، وذلك أمام رؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن، مشيراً

إلى أن إيران تبني قوتها في غرب بلادها لمهاجمة دول في الشرق الأوسط وإسرائيل تحديدا.

كما أعرب عن استعداد تل أبيب لأي محاولة من هذا القبيل، قائلاً: “سنفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا وممتلكاتنا”.

واعتبر أن التعاون الأميركي جاء لمواجهة إيران ووضع حدّ لعدوانها في المنطقة وتطلّعاتها النووية، مشدداً على ثقته التامة بالتزام الإدارة الأميركية في منع طهران من امتلاك السلاح النووي، وفق تعبيره.

كذلك، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل بحثتا يوم الخميس، في البنتاغون، إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية في وقت استؤنفت فيه المفاوضات الصعبة حول برنامج طهران النووي في فيينا.