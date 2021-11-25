الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
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غانتس: إسرائيل تطوّر قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران

منذ 8 ساعات
غانتس

غانتس

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل تطوّر قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامج طهران النووي.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أنه “موازاة مع الخيار العسكري، نواصل جهود تحسين شروط اتفاق نووي بين الغرب وإيران”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تريد اتفاقا لا يقتصر على النووي الإيراني فقط، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها”، مؤكدا أن “الصفقة الجيدة مع إيران هي التي تنهي ثغرات الاتفاق الحالي بشأن التخصيب والوضع الإقليمي”.

وأنهى غانتس اليوم الخميس زيارته إلى المغرب التي استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش المغربي.

ووقع غانتس ومسؤولون مغاربة اتفاقيات للتعاون الأمني وتصدير الأسلحة.

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