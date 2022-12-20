الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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غانتس: إيران تهدد استقرار المنطقة

منذ 38 دقيقة
بيني غانتس

بيني غانتس

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الإثنين، أن إيران تهدد استقرار المنطقة، داعيا إلى ممارسة ضغوط جدية على الإيرانيين من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد ومحسّن.

وقال في كلمة بمؤتمر القمة الإعلامية اليهودية في إسرائيل، مساء الإثنين، إنه “إذا فشل ذلك، فقد حان الوقت لمزيج من استعراض القوة ورد الفعل القوي على العدوان الإيراني”، مضيفا “يجب أن يكون عملنا استباقيًا. قبل فوات الأوان”.

ومضى غانتس قائلا “إيران تشكل أولاً تهديداً عالمياً وإقليمياً، ومن ثم فهي تهديد لدولة إسرائيل. وأعتقد أن هذا الأمر صحيح لأن إيران تلحق الضرر بشعبها، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة على النساء الأبرياء المتظاهرات سلميًا”، متابعا أن إيران “تهديد لاستقرار المنطقة، وللسلام والنظام العالميين كما نعرفه”.

وأضاف “تمامًا كما احتشد حلف الناتو حول أوكرانيا، يجب علينا دفع شركائنا الدوليين لمواجهة أكبر طاغية عالمي، قبل أن يكتسب قوة الردع: مظلة نووية “.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “التوقيت حاسم هو الآن بعد أن واجهت إيران صعوبات اجتماعية واقتصادية داخلية، وحيث تواجه إيران تراجعًا عن دورها في توفير الأسلحة لمهاجمة أوكرانيا، وحيث لم تصل بعد إلى نقطة اللا عودة في تقدمها النووي”.

واستطرد “لا يمكن أن يسقط التهديد النووي من جدول الأعمال العالمي. لقد حان الوقت لممارسة ضغوط جدية على الإيرانيين من أجل تحقيق اتفاق جديد ومحسّن. وإذا فشل ذلك، فقد حان الوقت لمزيج من استعراض القوة ورد الفعل القوي على العدوان الإيراني. يجب أن يكون عملنا استباقيًا. قبل فوات الأوان”.

وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، قال غانتس: “أحترم العملية الديمقراطية ونتائج هذه العملية في إسرائيل”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: وشركاؤنا وأصدقائنا، مهما كان لهم الحق في آرائهم، يجب ألا يتدخلوا في السياسة الداخلية لإسرائيل”.

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