غانتس: اتفاق الترسيم البحري مع لبنان سيضرّ بمصالح إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن اتفاق الترسيم البحري مع لبنان سيضرّ بمصالح إيران، وإذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع لبنان ثمناً باهظاً.

يذكر أنه رأى غانتس في تصريح سابق له أنّ “الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، بجانب فوائده الاقتصادية، سيرفع من “عتبة الردع” الإسرائيلية”.

وعن اتهامات رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن تنازله عن “أرض الوطن دون سلطة”، قال غانتس في حديثٍ لصحيفة “إسرائيل اليوم”: “نحن نتحدث عن المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل، خارج حدود المياه الإقليمية. هناك مشورة قانونية مصاحبة تقول إن هذا الاتفاق يمكن دفعه. لا أرى هذه الادعاءات على أنها شيء سوى مناكفة سياسية”.