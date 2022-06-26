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غانتس: التهديد الإيراني القضية الأكثر إلحاحا لأمن إسرائيل

منذ 59 دقيقة
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس أن تل أبيب “تتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره القضية الإستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا لأمن إسرائيل”.

وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر”إن “المؤسسة الدفاعية تتعامل مع التهديد الإيراني ليلا ونهارا على أنها القضية الإستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا حاليا لأمن إسرائيل”.

وأضاف أن ذلك “يتم بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وإعطاء حرية التعبير عن الرأي، فيما يتم اتخاذ القرارات من قبل المستوى السياسي”.

وتابع: “سنستمر في إجراء مناقشات مفتوحة ومعمقة في الغرف المغلقة فقط، لأن أي طريقة أخرى تضر بأمن دولة إسرائيل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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