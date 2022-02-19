غانتس بحث مع نائبة بايدن سبل "كبح" الطموح النووي الإيراني

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سبل “كبح” الطموح النووي الإيراني.

وقال غانتس لهاريس في لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن: “من المهم في أي اتفاق مع إيران أن يكون هناك إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على المنشآت النووية الإيرانية)، وإجراء المزيد من التحقيقات وعدم إغلاق القضايا المفتوحة”.

وعقب لقائه بيربوك على هامش المؤتمر، قال غانتس في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا، من بين أمور أخرى، أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة، ولا سيما ضرورة كبح العدوان الإيراني ومحاولة إيران الوصول إلى عتبة نووية تضر باستقرار المنطقة”.

ويعتقد خبراء أنّ أسابيع قليلة تفصل إيران عن امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، حتى لو استغرق الأمر خطوات إضافية أكثر تعقيداً لصنع قنبلة فعلية.

وفي حين أنّ الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أبدى عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق مقابل عودة إيران لاحترام التزاماتها، تخشى طهران أن تعمد إدارة أميركية مقبلة، خصوصاً اذا كانت من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، للانسحاب مجددا من الاتفاق.