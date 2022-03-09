غانتس: جميع الخيارات متاحة لمواجهة برنامج إيران النووي

هدد وزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، اليوم الأربعاء، باستخدام الخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع اقتراب التوقيع على الاتفاق النووي مع الغرب.

وقال غانتس، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إنّ “جميع الوسائل مباحة في مواجهة البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك الخيار العسكري”.

وأضاف “بالنسبة لنا؛ فجميع الوسائل مباحة لمنع إيران من التحول إلى تهديد وجودي لإسرائيل سواءً تم التوقيع على الاتفاق أم لم يتم”.

وأشار إلى أن “المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلي ستعمل بجميع الوسائل المتاحة سواءً الاقتصادية والسياسية أو حتى العسكرية لإزالة هذا التهديد” الذي وصفه بـ”الوجودي”.

وتابع أن “الاتفاق لن يشكل عقبة أمامنا في الدفاع عن أنفسنا”، مشدداً على أن “الزمن لا يعمل لصالح المنطقة مع استمرار إيران بالتلاعب على الغرب”.

المفاوضون الأوروبيون

وذكرت وكالة رويترز أن ممثل كل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مفاوضات فيينا غادروا العاصمة النمساوية، على اعتبار أنهم قاموا بأقصى ما يمكن تقديمه، وأن الكرة في ملعب طهران وواشنطن للاتفاق على إنهاء المفاوضات بصفقة.

وتصر طهران على رفع كافة العقوبات المفروضة عليها، وتريد ضمانات من واشنطن بعدم تكرار الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين غربيين قولهما إن النص النهائي لصفقة العودة للاتفاق النووي معروضة على الطاولة، وقد تم التغلب على نقاط الخلاف بين طرفي التفاوض، ولا سيما موضوع طبيعة العقوبات التي سترفع عن إيران، وطبيعة الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة.

وقال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدة إنه أجرى مباحثات مساء أمس الثلاثاء مع مسؤول الاتحاد الأوروبي لتنسيق المفاوضات، وتطرق المباحثات لتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة وسبل الدفع قدما بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن العقوبات الغربية المتتالية على بلاده على خلفية الحرب في أوكرانيا أصبحت تشكل عقبة أمام التوصل لاتفاق لإحياء اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى العالمية.