غانتس: حزب الله يتلقى نصف مليار دولار سنويا من إيران

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، إن مليشيات حزب الله في لبنان تتلقى أكثر من نصف مليار دولار سنويًا من إيران.

وقال غانتس، في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه: ” تقدم إيران أكثر من مليار دولار أمريكي لوكلائها في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغزة، وحزب الله، الذي يضر بلبنان ويهدد إسرائيل، يتلقى أكثر من نصف مليار دولار سنويًا”.

وأضاف: ” كما تقدم إيران أكثر من 100 مليون دولار أمريكي سنويًا لحركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة”.

وتابع: “على هذا النحو، وبغض النظر عن أي سيناريوهات مستقبلية، يجب اتخاذ إجراءات ضد وكلاء إيران، الذين يهددون منطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

وأوضح البيان، أن حديث غانتس جاء في لقاء مع مديري مراكز الأبحاث الرائدة في واشنطن.

وأشار غانتس إلى أن الحوار الذي أجرته القيادة الإسرائيلية مع المسؤولين الأمريكيين يتم بطريقة دقيقة ومسؤولة، مضيفا : “الحوار ينقل معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران”.

وكان غانتس التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومن المقرر أن يكون غادر الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت، متوجها إلى اليابان.

وقال غانتس: “لقد اكتسبت إيران المعرفة والبنية التحتية والقدرات، وكثير منها لا رجوع فيه. سيمكن ذلك إيران من توسيع برنامجها النووي بشكل أكبر خلال فترة الاتفاق الذي سيكون له قيود أقل”، منوها إلى أنه : “ستكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي عندما تنتهي الاتفاقية المذكورة في عام 2031”.

وزير الجيش الإسرائيلي أكد أن “إيران تحد من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تقدم أجوبة على الملفات المفتوحة والمواد المخصبة التي تراكمت لديها”.

وجدد غانتس تأكيده أن “الهدف المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والطريقة للقيام بذلك هي ردع إيران”.