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غانتس خلال اتصاله بأوستن: يجب التصدي للنشاط الإيراني في المنطقة

29 - يناير - 2021
نتنياهو وغانتس

نتنياهو وغانتس

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شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة صياغة سياسة فعالة ضد إيران.

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، نظيره الأميركي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي إلى ضرورة التصدي للنشاط الإيراني في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، التزام بلاده بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري.

وتزامناً، وصل قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي كينيث ماكينزي إلى إسرائيل في زيارة رسمية تبحث التهديد الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي زيارة إلى إسرائيل تستغرق يومين”.

وأضاف أن ماكينزي “سيجري خلال الزيارة تقييمًا استراتيجيًا مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة”.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: “تعد العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى السنوات، مكونًا أساسيًا في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها”.

وأضاف كوخافي: “لا شك في أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في التعامل مع التهديدات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني”.

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