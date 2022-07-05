غانتس: رصدنا 4 سفن عسكرية إيرانية بالبحر الأحمر ويحذر حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة ووصفها بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي.

وقال غانتس في اجتماع مائدة مستديرة في أثينا “اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف “في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي”. وقال مكتب جانتس إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن إيران تجري دوريات غير معتادة في البحر الأحمر بسفنها العسكرية، كاشفًا عن أن وجود القوات العسكرية الإيرانية في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة يعد “الأكبر” منذ عقد، على حد قوله.

وتشعر إسرائيل وعدد من الدول العربية بمخاوف من نفوذ إيران في المنطقة وكذلك برنامج طهران النووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

وقبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، دعا غانتس إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع دول الخليج العربية التي اقتربت أكثر من إسرائيل في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة في عام 2020.

تحذيرات إسرائيلية

وحول حزب الله الإرهابي في لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن “القوات البحرية والجوية الإسرائيلية اعترضت ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه منصة غاز “كاريش” في المياه الإقليمية لإسرائيل، من أجل تعطيل المفاوضات الجارية على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان”.

وأضاف: “كان هذا في الأساس ضد المواطنين اللبنانيين. إن تصرفات حزب الله، التي ليس لها نطاق عملياتي، من المحتمل أن تؤدي إلى سوء التقدير وزعزعة الاستقرار. تجربة حزب الله تظهر أنهم لا يرون الواقع في المنطقة بشكل صحيح”.

إلا أن هذه التهديدات قال عنها الوزير الإسرائيلي، إن بلاده ستعمل للدفاع عن مواطنيها ومصالحها، مضيفًا: “في الوقت نفسه، نحن على استعداد للعمل مع الشركاء وبناء الاستقرار والازدهار في المنطقة”.