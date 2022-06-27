الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس: سنعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق مع إيران

منذ 41 دقيقة
بني غانتس

بني غانتس

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين إن إسرائيل ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع إيران.

وصرح غانتس للصحفيين “مع الاستئناف المتوقع أو المحتمل للمحادثات النووية، سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل توضيح موقفنا والتأثير على صياغة الاتفاق.. إذا تم التوصل لأي اتفاق”.

وفي تأكيد لما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم، قال جانتس “هناك أبعاد إضافية (للتعاون) في مجال العمليات” دون أن يحدد تفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قال الأسبوع الماضي إن سياسة تل أبيب تجاه طهران قد تغيرت خلال العام الماضي.

وقال بينيت في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بعد استخدامه تعبير “الأخطبوط” ضد إيران “نحن نتحرك ضد الرأس وليس فقط الأذرع كما كنا نفعل في السنوات الماضية”.

وكشفت الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام عن “شراكة عسكرية إقليمية لمكافحة التهديدات الإيرانية”، في مؤشر على إعادة تقويم التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تحالف بعض الدول “غير المطبعة” مع إسرائيل لمواجهة التحركات الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل والولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد طوروا تحالف دفاع جوي نجح في إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وخلال جلسة برلمانية في الكنيست، الاثنين الماضي، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى البرنامج المعروف باسم “الدفاع الجوي للشرق الأوسط” والذي تم بناؤه خلال العام الماضي، مضيفا أنه “يعمل بالفعل لحماية إسرائيل وجيرانها من صواريخ كروز والطائرات دون طيار”، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي، فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط “ستدعم هذه العملية”، حيث يزور بايدن المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، وتشمل الجولة إسرائيل والسعودية حيث سيلتقي بقادة عرب، حسب “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا ترد على مزاعم التخلف عن سداد ديونها
وزارة الخارجية السودانية
السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري يزور عُمان والبحرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟