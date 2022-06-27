غانتس: سنعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق مع إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين إن إسرائيل ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع إيران.

وصرح غانتس للصحفيين “مع الاستئناف المتوقع أو المحتمل للمحادثات النووية، سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل توضيح موقفنا والتأثير على صياغة الاتفاق.. إذا تم التوصل لأي اتفاق”.

وفي تأكيد لما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم، قال جانتس “هناك أبعاد إضافية (للتعاون) في مجال العمليات” دون أن يحدد تفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قال الأسبوع الماضي إن سياسة تل أبيب تجاه طهران قد تغيرت خلال العام الماضي.

وقال بينيت في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بعد استخدامه تعبير “الأخطبوط” ضد إيران “نحن نتحرك ضد الرأس وليس فقط الأذرع كما كنا نفعل في السنوات الماضية”.

وكشفت الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام عن “شراكة عسكرية إقليمية لمكافحة التهديدات الإيرانية”، في مؤشر على إعادة تقويم التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تحالف بعض الدول “غير المطبعة” مع إسرائيل لمواجهة التحركات الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل والولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد طوروا تحالف دفاع جوي نجح في إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وخلال جلسة برلمانية في الكنيست، الاثنين الماضي، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى البرنامج المعروف باسم “الدفاع الجوي للشرق الأوسط” والذي تم بناؤه خلال العام الماضي، مضيفا أنه “يعمل بالفعل لحماية إسرائيل وجيرانها من صواريخ كروز والطائرات دون طيار”، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي، فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط “ستدعم هذه العملية”، حيث يزور بايدن المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، وتشمل الجولة إسرائيل والسعودية حيث سيلتقي بقادة عرب، حسب “رويترز”.