غانتس غاضب من قرار فرنسا منع مشاركة إسرائيل بمعرض دفاعي

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس عبر باتصال مع رئيس وزراء فرنسا عن رفضه قرار منع إسرائيل من المشاركة بمعرض للدفاع مقرر عقده الشهر المقبل في باريس.

ونقلت الهيئة عن غانتس قوله إن قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض يعتبر “مكافأة للإرهاب”.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية ومنظمو معرض يوروساتوري السنوي للأسلحة والدفاع، الجمعة، إن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الذي سيقام في مدينة فيلبانت القريبة من باريس الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم منظمي المعرض عبر البريد الإلكتروني “بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024”.

وقالت وزارة الدفاع لرويترز “لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح”.