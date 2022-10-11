غانتس: لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أننا لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وقال غانتس: “سنعرض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الجمهور بشفافية”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق أن إسرائيل ولبنان توصّلا إلى “اتفاق تاريخي” بخصوص ترسيم حدود بحرية متنازع عليها.

ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين.

وقال لابيد في بيان: “هذا إنجاز تاريخي سيعزّز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها ويضمن استقرار حدودنا الشمالية”.

وذكر أن الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني والحكومة يوم الأربعاء للموافقة عليه قبل عرضه على البرلمان.

وفي بيان للرئاسة اللبنانية، رأى رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق أن بنود المسودة النهائية للاتفاق التي تسلّمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مرضية للبنان، ويأمل في إعلان التوصل للاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأبدى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا في وقت سابق أيضاً تقييماً إيجابياً.

وقال في بيان “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي”.