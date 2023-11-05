غانتس لنتنياهو: لسحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس

دعا بيني غانتس، الوزير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

يذكر أنه في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل غارات غير مسبوقة تستهدف شمال وغرب وجنوب شرقي مدينة غزة، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل قطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول