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غانتس يتوجه للولايات المتحدة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 8:32 صباحًا
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

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توجه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ليلة الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصف الزيارة بأنها “مهمة للغاية”.

وأضاف غانتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية قبيل إقلاعه من مطار بن غوريون: “الغرض من الزيارة هو إيصال رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى وإيران بشأن الاتفاق النووي”.

وقال، “إن الاتفاق الذي لن يعيد قدرات إيران إلى الوراء ولن يتركها مقيدة لسنوات عديدة قادمة هو اتفاق من شأنه أن يضر بالأمن العالمي والإقليمي”.

وختم غانتس قائلا: “سنناقش الموضوع مع الأمريكيين، وفي نفس الوقت ستستمر إسرائيل في بناء قوتها وقدراتها، حتى تعرف في أي موقف كيف تدافع عن نفسها”.

ومن المقرر أن يزور غانتس مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي في فلوريدا، ويلتقي كبار الضباط، ثم يلتقي في واشنطن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

ذكر أن الاتفاق النووي وصل إلى مراحله النهائية، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي بفيينا.

فقد قدم الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المفاوضات، مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) نصاً نهائياً إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات لم يكشف عنها.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.

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