غانتس يحصل على أغلبية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أوصى حزب ”إسرائيل بيتنا“ بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، الرئيس رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لرئيس تحالف ”أزرق- أبيض“ بيني غانتس، الذي يكون بذلك قد حصل على توصية 61 عضوا، من أصل 120 هم أعضاء البرلمان.

وجاء ذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، والموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“، وموقع ”واللا“ الإخباري.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصبح لدى غانتس 61 توصية، ما يعني أن الرئيس سيكلفه هو، لا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة.

وحظي غانتس بتوصية حزبه ”أزرق- أبيض“، (33 مقعدا)، والقائمة المشتركة (15 مقعدا)، وتحالف ”غيشر- العمل- ميرتس“، باستثناء النائبة أورلي ليفي أبوكسيس (أي 6 مقاعد)، فضلا عن حزب ليبرمان (7 مقاعد).

وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سيكلف زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد توصية القائمة العربية المشتركة وزعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان به رئيسا للوزراء.