غانتس يختار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

قرر وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، الأحد، اختيار نائب رئيس الأركان الحالي الجنرال هارتسي هاليفي كمرشح لمنصب رئيس الأركان الثالث والعشرين للجيش الإسرائيلي.

ووفق مكتب غانتس انه خلال الأسبوع المقبل سيرسل غانتس اسم الجنرال هاليفي إلى اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا في الخدمة المدنية برئاسة قاضي المحكمة العليا.

وبحسب مكتب غانتس: “إن اختيار رئيس الركان الجديد الجنرال هاليفي جاء بعد عملية منظمة، والتي تضمنت التشاور مع العديد من كبار المسؤولين الاسرائيليين، بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقين وايضا رئيس الوزراء الحالي ووزراء الجيش ورؤساء الأركان في الماضي، بما في ذلك رئيس الأركان الحالي.

وأضاف: “توصل غانتس إلى قرار أن “هاليفي” هو الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الثرية التي يتمتع بها في مختلف ساحات العمل، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية ، التي أثبتها طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر الرئيسي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن تعيين هاليفي رئيسا للاركان للجيش الاسرائيلي: ” اختيار سليم وطبيعي، انه ضابط بارز يتمتع بخبرة ومهارات ثرية مضيفا الى انه متأكد من أنه سيقود الجيش الإسرائيلي إلى العديد من الإنجازات المهمة ” بحسب وصفه

يذكر أن هليفي (55 عاما) تولى سابقا منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة “سرية هيئة الأركان العامة”، قائد لواء المظليين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.

ويحمل هليفي شهادة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.