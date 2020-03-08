غانتس يقبل شروط ليبرمان لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة

أعلن رئيس تحالف “أزرق-أبيض” بيني غانتس عن موافقته على الشروط التي طرحها رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ونشر ليبرمان على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأحد قائمة تضم خمسة شروط لبدء مفاوضات ائتلافية، تتعلق بمسائل اجتماعية، مثل تحديد الحد الأدنى للدخل لجميع أصحاب المعاشات التقاعدية بمستوى لا يقل عن 70% من الحد الأدنى للأجور، وتسليم جميع القرارات المتعلقة بعمل النقل العام والشركات في أيام السبت إلى صلاحيات البلديات المحلية، وسن قانونين خاصين بتجنيد أنصار اليمين اليهودي الأرثودوكسي والزواج المدني، بالإضافة إلى إعادة تكليف الحاخامين المحليين بممارسة طقوس اعتناق اليهودية.

وقال غانتس في تعليق مقتضب على منشور ليبرمان، إنه يقبل هذه الشروط، مضيفا: “علينا المضي قدما”.

وسبق أن أعلن غانتس أمس السبت أنه شرع في التفاوض بشأن تشكيل ائتلاف حاكم “سيضع حدا للانشقاقات داخل البلاد”، مضيفا أنه لا يريد الكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات لضمان نجاحها.

وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس الذي حصل تحالفه على 33 مقعدا في انتخابات الكنيست الأخيرة (الثالثة على التوالي) متخلفا بـ3 مقاعد عن حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “الليكود”، سيحاول بناء ائتلاف حاكم يضم ممثلين عن “أزرق-أبيض” و”إسرائيل بيتنا” و “حزب العمل”، بالإضافة إلى حزبي “غيشر” و”ميرتس” اليساريين اعتمادا على دعم “القائمة المشتركة” من الخارج.

ومن المتوقع أن يجتمع اليوم قادة “القائمة المشتركة” ذات الأغلبية العربية، وهي ثالث أكبر قوة في الكنيست الجديد، في مدينة كفر قاسم لبحث إمكانية دعم ترشيح غانتس لرئاسة الحكومة.

في غضون ذلك، أعلن ليبرمان عن نيته توصية الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، محملا نتنياهو المسؤولية عن استغلال السلطة لإطلاق تحقيقات جنائية ضده وأفراد في عائلته، ونفى “الليكود” بشدة هذه الاتهامات.