الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
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استطلاع: 51% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو لرئاسة الحكومة

منذ 42 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

معاريف الإسرائيلية
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أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 51% من المستطلعة آراؤهم من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الوزراء، بينما يقول 31%، إن بنيامين نتنياهو هو الأنسب.

وأظهر الاستطلاع أن أحزاب المعارضة ستحصل على أغلبية نيابية لو جرت الانتخابات اليوم، وستحصد مجتمعة 76 مقعدا في الكنيست.

وقال الاستطلاع كذلك، إن أحزاب الائتلاف الحاكم -فيما لو جرت الانتخابات اليوم- ستحصل مجتمعة على 44 مقعدا فقط.

كما بيّن الاستطلاع أن حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني غانتس سيعزز قوته الانتخابية من 12 مقعدا إلى 38.

في المقابل قال الاستطلاع، إن حزب الليكود الحاكم سيفقد من شعبيته الانتخابية، ليتراجع من 32 مقعدا إلى 20 فيما لو جرت الانتخابات اليوم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف تراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيست، وتعاظم قوة حزب الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس إلى 42 مقعدا.

ويواجه نتنياهو موجة انتقادات حادة، حيث يحمّله كثير من الإسرائيليين المسؤولية عن الإخفاق العسكري والأمني في التعاطي مع عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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