غدًا الأربعاء.. الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاق ما بعد بريكست

من المقرر أن توقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن غدًا الأربعاء، وفقا لفرانس برس.

ونشرت متحدثة باسم المفوضية الخبر عبر تويتر الثلاثاء، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن يوقع الاتفاق في لندن.

في سياق ذي صلة، قال عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني اليوم الثلاثاء إن اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي جيدة لصناعة الصيد البحري، إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك فيما انتقدت جماعات الصيد البحري الاتفاقية قائلة إنه جرى التضحية بهذه الصناعة في محادثات التجارة بعد بريكست.

وقال العضو البارز بفريق التفاوض بحسب رويترز، إن “الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد. إنه يقول ذلك صراحة”.

وأضاف قائلا “نعتقد أن هذا اتفاق جيد. إنه يمكّن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية. إننا سنستثمر 100 مليون (إسترليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة”.