غرائب بايدن لا تنتهي.. زلة جديدة حول حديثه مع سياسيين أموات!

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمر في استعراض غرائبه أما جمهور الناخبين الأمريكيين، حول سرده لأحاديث وحوارات مع سياسيين عالميين، باتوا في عداد الأموات منذ سنوات.

وآخر تلك الزلات التي وقع بها بايدن هي حديثه بشأن تواصله في 2021 مع مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، علما أن الأخير توفي عام 2017.

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في نيويورك: “وحينها، التفت إلي هلموت كول وقال لي: “ماذا ستقول يا سيادة الرئيس، لو أخذت (الصحيفة اللندنية) التايمز، وعرفت أن آلاف الأشخاص اقتحموا أبواب مجلس العموم البريطاني وقتلوا رجالا من الشرطة على طول الطريق من أجل منع رئيس الوزراء من تولي منصبه”.

وفي آخر خطاباته بولاية لاس فيغاس، كان بايدن يتحدث عن لقائه بقادة الدول في قمة السبع بإنجلترا 2021، وأراد ذكر ما قاله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه ذكر بدلا عنه اسم “فرانسوا ميتران”، وهو رئيس فرنسا الذي توفي منذ ما يقرب 30 عاما.

وقال بايدن: “جلست وقلت: لقد عادت أميركا.. نظر إليّ ميتران من ألمانيا.. أعني من فرنسا..”، وتوقف الرئيس الأميركي قليلا قبل أن يعود لإنهاء جملته بالقول: “حسنا، كم من الوقت ستعود؟”.

وفرانسوا ميتران كان رئيسا لفرنسا بين عامي 1981 و1995، وتوفي عام 1996، ومن الطريف أن البيت الأبيض ينشر نص خطاب بايدن، لكن تم تصحيح قصد الرئيس وشطب اسم “ميتران” واستبدال اسم “ماكرون” به.

الجدير بالذكر أن استطلاعا للرأي لمنظمة (Rasmussen Reports)، كشف أن نحو ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التراجع.

يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب.