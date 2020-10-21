استمع لاذاعتنا

غرامة مالية كبيرة على ملياردير أمريكي لانتهاكه العقوبات على إيران

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 1:18 مساءً
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

سيضطر الملياردير الأمريكي وارن بافيت، لدفع غرامة مالية تتجاوز الأربعة ملايين دولار، غرامة لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران .

قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، إن شركة بيركشاير هاثاواي، التي يرأسها وارن بافيت، وافقت على دفع 4.14 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية بأن شركة تركية تابعة لها ارتكبت انتهاكات “فادحة” للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

الملياردير الأمريكي وارن بافيت

الملياردير الأمريكي وارن بافيت

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أن شركة “Iscar Turkey” باعت 144 شحنة من أدوات القطع والإدخالات ذات الصلة بقيمة 383443 دولارًا إلى موزعين تركيين من ديسمبر 2012 إلى يناير 2016، مع علمها أنه سيتم شحنها إلى موزع في إيران لإعادة بيعها، بما في ذلك إلى الحكومة الإيرانية.

وأضاف المكتب أن المبيعات تمت بتوجيه من بعض كبار المديرين، بعد أن خلص المدير العام لشركة “Iscar Turkey” إلى أنه من “الحتمي” رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران والسعي إلى أن تكون “في وضع جيد” للاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الشركة التركية اتخذت خطوات “للتعتيم” على تعاملاتها مع إيران وإخفائها عن بيركشاير، على الرغم من التحذيرات من أن المبيعات ستنتهك سياسات الامتثال لديها.

وأوضح المكتب أن شركة بيركشاير أبلغت طواعية عن الانتهاكات الواضحة في مايو 2016 بعد تلقي معلومات مجهولة المصدر، واستبدلت الموظفين المتورطين، ورفعت مستوى إجراءات الامتثال لشركاتها الأجنبية.

المزيد من أخبار العالم

فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة
مداه ألف كيلومتر..فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة
علم ليبيا
تفاؤل أممي حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا
إدانة دولية لجريمة إعدام إيران للشاب نويد أفكاري
عائلة الراحل الإيراني أفكاري تطالب بإنقاذ شقيقاه من الحبس الانفرادي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدراسات متواصة حول كورونا
كورونا
بالأرقام..أكثر أعضاء جسم الإنسان تأثرا بكورونا
الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العالم ينتظر لحظة لقاح كورونا
لهذا السبب.. لقاح كورونا المنتظر سيكون بعيد المنال عن مليارات البشر