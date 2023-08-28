الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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غرق أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

منذ دقيقتين
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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قال خفر السواحل في اليونان، الاثنين، إن أربعة مهاجرين غرقوا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية خلال محاولتهم عبور البحر من تركيا المجاورة وأضاف أنه أنقذ 18 آخرين.

ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل.

واليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفا وصلوا عن طريق البحر.

وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في يونيو حزيران بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.

    المصدر :
  • رويترز

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