غرق أسرة من 3 أشخاص خلال رحلة صيد في زيجالوفسكي الروسية

غرقت عائلة من 3 أفراد في نهر بمنطقة زيجالوفسكي الروسية.

وقالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن عائلة من 3 أفراد غرقت في نهر بمنطقة زيجالوفسكي.

ووفقا للمديرية، “في 25 أيار، ذهب زوجان برفقة طفلتهما ( من مواليد عام 2013)، لصيد الأسماك في قارب على نهر توتورا. عندما لم يعودوا في الوقت المحدد، دق سكان القرية الأقارب ناقوس الخطر. وتم إرسال رجال الإنقاذ والشرطة للبحث عنهم. وفي صباح 26 أيار، تم العثور على جثث المفقودين”.

وذكرت المديرية، أنه تم منذ بداية شهر مايو، تسجيل ثمانية حوادث تتعلق بالصيادين في المسطحات المائية في المنطقة، ونجم عنها مصرع ستة أشخاص، ولا تزال عمليات البحث عن خمسة آخرين مستمرة.

وتشير وزارة حالات الطوارئ إلى أنه عند دخول المياه، من الضروري مراعاة توقعات الأرصاد الجوية وسرعة الرياح الفعلية وارتفاع الموج. ويجب أن يرتدي كل المشاركين في الصيد مع استخدام القوارب، سترات نجاة مثبتة بشكل آمن على الجسم.