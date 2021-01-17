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غرق سفينة شحن أجنبية قبالة سواحل تركيا

17 - يناير - 2021
غرق سفينة-تعبيرية

غرق قارب-تعبيرية

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أعلنت السلطات التركية عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث غرق سفينة شحن على متنها بحارة من أوكرانيا قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد اليوم الأحد.

وأعلن حاكم الولاية، سنان غونر، للصحفيين أن سفينة ARVİN غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مضيفا أن طاقمها مؤلف من 13 بحارا عالقين على متن ثلاثة قوارب نجاة.

وحسب المعطيات الأخيرة، تم إنقاذ ستة من البحارة وانتشال جثتين.

وتتضارب الأنباء بشأن الدولة التي تبحر السفينة تحت علمها وجنسية أفراد طاقمها، إذ أعلن حاكم بارطن أصلا أن السفينة تبحر تحت علم روسيا ويحمل جميع أفراد طاقمها الجنسية الروسية.

لكن في وقت لاحق، أعلن غونر أن أفراد طاقم السفينة المنكوبة ليسوا مواطنين روس بل أوكرانيون.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن السلطات المحلية قولها إن السفينة كانت تبحر تحت علم دولة بالاو وكان على متنها 12 شخصا جميعهم مواطنون إسرائيليون، لافتة إلى أن سبب الحادث يعود إلى سوء الأحوال الجوية.

وأرسلت وزارة الدفاع التركية فرقاطة إلى منطقة الحادث للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نقابة البحارة الروسية تأكيدها أن الشركة المشغلة للسفينة المنكوبة أوكرانية وتحمل اسم Tesoro Marine.

بدورها، ذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري لوكالة “تاس” أن 12 شخصا كانوا على متن السفينة المنكوبة، حسب معطياتها، يحمل اثنان منهم الجنسية الروسية.

وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث ومصير طاقم السفينة المنكوبة، وذلك بحسب RT

 

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