الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان

منذ 14 دقيقة
سواحل اليونان

سواحل اليونان

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أعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الأحد، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن سفينة الشحن “رابتور” غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردا مفقودين باستثناء واحد.

وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان إن السفينة “رابتور”، التي كانت محملة بالملح، كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا هم 8 مصريين و4 هنود وسوريان.

وأشارت إلى أنها كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه اسطنبول، عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأنقذ خفر السواحل فردا واحدا تم نقله بطائرة هليكوبتر وسطرياح عاتية.

    المصدر :
  • رويترز

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