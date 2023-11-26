غرق سفينة شحن قبالة جزيرة ليسبوس باليونان

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصا لقي حتفه ولا يزال 12 في عداد المفقودين اليوم الأحد بعد غرق سفينة شحن تحمل ملحا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد وعلى متنها طاقم مؤلف من 14 فردا.

وأضاف أن السفينة (رابتور) التي ترفع علم جزر القمر أبحرت من ميناء الدخيلة في مصر في طريقها إلى إسطنبول بتركيا عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤول بخفر السواحل لرويترز “تم انتشال جثة واحدة من المنطقة”، مضيفا أن طائرة هليكوبتر أنقذت شخصا واحدا أيضا ونُقل إلى مستشفى الجزيرة.

وثمانية من أفراد طاقم السفينة من المصريين والباقون سوريون وهنود.