غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر

قال خفر السواحل اليوناني إن السلطات بدأت عملية بحث لإنقاذ نحو 100 مهاجر غرقت سفينتهم بعد أن اصطدمت بمنطقة صخرية في مياه عاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا (الأربعاء 5-10-2022).

وقال مسؤول في خفر السواحل “اصطدمت سفينتهم في منطقة صخرية وغرقت”. وأضاف أن “سفينة لخفر السواحل هرعت إلى المنطقة وانضمت إليها طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية”.

ولم يكن لدى خفر السواحل معلومات إضافية عن الخسائر البشرية المحتملة أو جنسية المهاجرين.

وتقع جزيرة كيثيرا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز.

وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و 2016، عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان، عبر تركيا بشكل أساسي.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل حاد بعد ذلك، لكن محاولات دخول البلاد عن طريق البحر عبر جزرها مستمرة.