غرق سفينة هندية قبالة سقطرى وفقدان أحد أفراد الطاقم

قال مسؤولان اليوم الأربعاء إن سفينة تجارية هندية غرقت بالكامل قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن.

وقال مسؤول أمني وآخر محلي بمحافظة سقطرى لرويترز إن سفينة تجارية هندية غرقت على بعد 30 ميلا من سواحل جزيرة سقطرى وعلى متنها شحنة من الأسمنت.

وأوضحا أنه تم إنقاذ معظم طاقم السفينة التي كانت مبحرة من سلطنة عمان نحو الأرخبيل وعددهم 9 أشخاص بينما لا يزال فرد واحد مفقودا.

وأضافا أن طاقم السفينة الثمانية الناجين وصلوا بسلام إلى ميناء سقطرى مساء الأربعاء على متن سفينة حركتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من سقطرى لإنقاذهم.

وتخضع سواحل اليمن والجزر الواقعة في جنوبه وشرقه في البحر العربي حتى جزيرة سقطرى، التي تم تصنيفها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، لإشراف ومراقبة قوات التحالف العربي.