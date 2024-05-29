الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غرق سفينة هندية قبالة سقطرى وفقدان أحد أفراد الطاقم

منذ ساعة واحدة
غرق سفينة - تعبيرية

غرق سفينة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولان اليوم الأربعاء إن سفينة تجارية هندية غرقت بالكامل قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن.

وقال مسؤول أمني وآخر محلي بمحافظة سقطرى لرويترز إن سفينة تجارية هندية غرقت على بعد 30 ميلا من سواحل جزيرة سقطرى وعلى متنها شحنة من الأسمنت.

وأوضحا أنه تم إنقاذ معظم طاقم السفينة التي كانت مبحرة من سلطنة عمان نحو الأرخبيل وعددهم 9 أشخاص بينما لا يزال فرد واحد مفقودا.

وأضافا أن طاقم السفينة الثمانية الناجين وصلوا بسلام إلى ميناء سقطرى مساء الأربعاء على متن سفينة حركتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من سقطرى لإنقاذهم.

وتخضع سواحل اليمن والجزر الواقعة في جنوبه وشرقه في البحر العربي حتى جزيرة سقطرى، التي تم تصنيفها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، لإشراف ومراقبة قوات التحالف العربي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
بعد تهمة ارتكاب جرائم حرب.. مفوض أوروبي يلتقي بنتنياهو
إنتاج الغاز في الجزائر - الأناضول
الجزائر تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب
الكنيست الإسرائيلي
غزة تحت النار
الكنيست يخطو خطوة لإلغاء حصانة "الأونروا" بتصويت تمهيدي

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!
ما الذي قد يفعله الوشم في جسمك؟ دراسة جديدة ستصدمك!