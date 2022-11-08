غرق قارب يقل 16 مهاجرا قبالة ساحل بنزرت في تونس

قال مسؤول أمني لرويترز إن قاربا يقل نحو 16 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا غرق قبالة ساحل تونس، الثلاثاء.

وأضاف أنه تم انتشال جثة واحدة فيما جرى إنقاذ عشرة آخرين.

وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن ما لا يقل عن خمسة مفقودين كانوا على متن القارب الذي انقلب قبالة ساحل رأس انجلة في بنزرت شمالي تونس.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق عشرات الأشخاص قبالة السواحل التونسية مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا صوب إيطاليا.

وقام مئات الآلاف بالرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.