غرق 15 مهاجرا قبالة سواحل السنغال

قال الرئيس السنغالي ماكي سال إن 15 شخصا على الأقل غرقوا بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل العاصمة السنغالية دكار، الاثنين.

ووقع الحادث قبالة أحد الشواطئ بمنطقة واكام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال سال عبر حسابه الشخصي على تويتر “أعبر عن حزني البالغ بعد مقتل نحو خمسة عشر سنغاليا إثر غرق زورق قبالة سواحل دكار. كما أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم”.

وقال باباكار ديالو، وهو صياد من منطقة واكام، “كان هناك ما لا يقل عن 12 جثة على الشاطئ وخرج شخصان على قيد الحياة”. كما نُقلت جثث أخرى إلى الشاطئ بعد ساعات.

وأضاف ديالو “ما زالوا ينتشلون الجثث لكن المياه غير هادئة. أشرنا لهم إلى الأماكن التي يمكن أن يعثروا فيها على الجثث الأخرى… ربما هناك جثث أخرى”.

وتشهدت السنغال زيادة في عدد قوارب المهاجرين الذين يحاولون الهجرة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية. ورغم أنه أحد أكثر الطرق البحرية إزهاقا للأرواح، فإن الحوادث المسجلة لم تثن هؤلاء الذين يسعون إلى الهجرة.

وقالت البحرية السنغالية في 13 يوليو تموز الجاري إنها اعترضت قاربا كان يحمل على متنه نحو 70 مهاجرا، وهي ثالث محاولة للهجرة يجري الكشف عنها هذا الشهر مع تزايد محاولات العبور من غرب أفريقيا خلال أشهر الصيف.