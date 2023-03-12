غرق 22 شخصا في انقلاب قارب قبالة مدغشقر

قالت هيئة الموانئ في مدغشقر اليوم الأحد إن 22 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب كان يقلهم قبالة مدغشقر أثناء محاولتهم الإبحار إلى جزيرة مايوت الفرنسية.

وقالت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان إن القارب الذي كان يقل 47 شخصا انقلب أمس السبت في البحر قبالة شمال مدغشقر.

وأضافت الوكالة أن القارب تعرض لحادث، تم على إثره إنقاذ 23 ممن كانوا على متنه، في حين تم العثور على 22 جثة. ولم يعرف مصير راكبين.

وقال شرطي لم يرغب في الكشف عن اسمه إن معظم الذين تم إنقاذهم فروا لتجنب اعتقالهم لمحاولتهم السفر إلى مايوت.