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غرق 8 أشخاص في انقلاب قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

منذ 16 دقيقة
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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قال مسؤولو الطوارئ، الأحد، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربي صيد قبالة سواحل سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء في سان دييجو في بيان إنها بدأت عملية بحث وإنقاذ في وقت متأخر الليلة الماضية، حين تلقت الإدارة اتصالات بخصوص وجود قاربي صيد في خطر قبالة شاطئ بلاكس بيتش في سان دييجو.

أضاف البيان أن متصلة برقم الطوارئ قالت إنها كانت على متن قارب صيد مع ثمانية أشخاص وصلوا إلى الشاطئ، لكن هناك قاربا آخر على متنه من ثمانية إلى عشرة أشخاص انقلب.

واستجابت أطقم الطوارئ من إدارات بينها الإطفاء وشرطة سان دييجو وحرس الحدود والجمارك الأمريكية وخفر السواحل وتوجهت إلى مكان الحادث ووجدت قاربي صيد مقلوبين وجثثا هامدة متناثرة على مساحة نحو 366 مترا.

وأردف البيان أن طواقم الإنقاذ عثرت على ثمانية قتلى، بينما واصلت بعض الأجهزة عملية البحث صباح اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات أحدث التطورات بشأن الحادث في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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