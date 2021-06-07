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غروسي: طهران لم تجب عن أسئلة وكالة الطاقة الذرية حول معظم المواقع النووية غير المعلنة

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 3:01 مساءً
رافائيل غروسي

رافائيل غروسي

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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن طهران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي تم الكشف سابقا عن آثار اليورانيوم فيها.

أثناء اجتماع مجلس محافظين الوكالة، اليوم الاثنين، ذكّر غروسي بأنه قدم سابقا للدول الأعضاء في المجلس تقريرا حول أربعة مواقع إيرانية غير معلنة، مضيفا: “منذ تقديم تقريري الأخير لم تقدم إيران أي معلومات جديدة حول أي منشأ ولم تجب عن أي أسئلة طرحتها الوكالة، ولم تقدم أي معطيات جديدة حول المنشأين الآخرين، بل قدمت بيانا كتابيا حول المنشأ الرابع بدون أي أوراق موثقة”.

وأضاف غروسي أن “وجود عدد كبير من جسيمات اليورانيوم بشرية المصدر في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، وكذلك وجود جسيمات معدلة نظائريا بأحد المواقع المذكورة يشكل دليلا واضحا على أن المواد النووية كانت موجودة في هذه المنشآت”، وذلك بحسب “تاس”.

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