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غروسي لن يسافر إلى روسيا هذا الأسبوع

منذ 45 دقيقة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين نقلا عن مندوب موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لن يسافر إلى روسيا هذا الأسبوع، لكن من المحتمل القيام بزيارة في المستقبل القريب.

كان غروسي قد أعلن يوم السبت أنه سيزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع لتقييم الوضع الخطير هناك.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن ممثل روسيا الدائم ميخائيل أوليانوف قال ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم دعوة غروسي لموسكو في المستقبل القريب إن ذلك “أمر واقعي جدا”.

وأضاف أوليانوف “ليس الأسبوع المقبل ولكن في وقت لاحق … زيارة رافائيل غروسي لروسيا ستتم على الأرجح لاحقا”.

ويطالب جروسي بإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا التي تعرضت لقصف متكرر خلال الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا قبل 13 شهرا. وزابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتضم ست مفاعلات نووية.

    المصدر :
  • رويترز

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