غروسي: لوضع خارطة طريق للبرنامج النووي السلمي العراقي

اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع رئيس الوزراء العراقي في بغداد الاثنين في إطار زيارة تهدف لمساعدة العراق على تطوير برنامج نووي سلمي.

وقال وزير التعليم العراقي نعيم العبودي للصحفيين عقب لقاء yروسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “ناقشنا عدة مشروعات في العراق، منها بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية”.

وأوضح غروسي أن فريقا من الخبراء العراقيين سيزور مقر الوكالة في فيينا خلال أيام لعقد اجتماعات “لوضع خارطة طريق للبرنامج النووي السلمي العراقي” وسط اهتمام متزايد بالطاقة النووية في المنطقة شمل دول الخليج.

وقال غروسي للصحفيين “نرى ذلك (الاهتمام) في الإمارات، ونرى ذلك في مصر، وسنرى ذلك في المملكة العربية السعودية وبالطبع يجب أن نراه هنا في العراق”.

وكان لدى العراق ثلاثة مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوبي بغداد، والتي كانت موقع الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد. ودمرت ضربة جوية اسرائيلية أحد هذه المواقع في 1981 بينما دمرت الطائرات الأمريكية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في 1991 التي تلت غزو العراق للكويت في 1990.

وأضاف غروسي “بالتأكيد، طي صفحة هذا الماضي المعقد هو أمر جوهري ونحن نفعل ذلك”.