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غروسي: نأمل في إتمام اجتماع مع إيران لإنهاء مأزق اليورانيوم

منذ 6 دقائق
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إنه يأمل في عقد اجتماع مع إيران في وقت لاحق هذا الشهر لإنهاء مأزق بشأن آثار لليورانيوم تم رصدها في مواقع غير معلنة ضمن المواقع النووية، وذلك بعد أن نقلت تقارير عن رئيس المنظمة النووية الإيرانية قوله إن الاجتماع ليس على جدول الأعمال.

وقال غروسي عبر تويتر “آمل أن يتم اجتماعنا الفني المزمع مع إيران”. وأوضح في مؤتمر صحفي أن تغريدته جاءت ردا على تصريحات أدلى بها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للإعلام الرسمي في الجمهورية الإسلامية، إلا أنه أضاف أن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك مباشرة.

إيران: لا توجد زيارة مقررة للوكالة الدولية

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الأربعاء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إنه، ليس هناك زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران على جدول الأعمال.

وقال محمد إسلامي “في الوقت الحالي، لا توجد زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران على جدول الأعمال، وبالنظر إلى حسن نوايا إيران وإجاباتها المنطقية، يمكننا أن نأمل في تحقيق نتائج جيدة إذا اتبعت الوكالة مسارا مهنيا بعيدا عن الاعتبارات السياسية

    المصدر :
  • رويترز

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