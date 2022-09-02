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غروسي يحذر.. محطة زابوريجيا النووية تعرضت للخطر عدة مرات

منذ 7 دقائق
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي (الجمعة 2-9-2022) إنه يعتزم إصدار تقرير في مطلع الأسبوع المقبل عن سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر جروسي في مؤتمر صحفي فور عودته إلى فيينا أن ستة من العاملين بالوكالة بقوا في زابوريجيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، بعدما قاد بعثة مكونة من 14 فردا زارت المحطة.

وأضاف أن العدد سينخفض لاثنين الأسبوع المقبل وسيمثلان الوكالة باستمرار هناك على المدى الطويل.

ولدى عودته إلى أراض تسيطر عليها أوكرانيا أمس الخميس، قال جروسي “من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية قد تعرضت للخطر عدة مرات… وهذا أمر لا يمكن أن يستمر”.

وتقع المحطة على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، على بعد عشرة كيلومترات من المواقع الأوكرانية.

ويتهم كل جانب الآخر بقصف مناطق قرب المنشأة التي ما زال يديرها موظفون أوكرانيون وكانت تزود أوكرانيا بأكثر من خُمس احتياجاتها من الكهرباء قبل الحرب. كما تتهم كييف روسيا باستخدامها لحماية أسلحتها، وهو ما تنفيه موسكو. وترفض روسيا إلى الآن الدعوات الدولية لسحب القوات من المحطة ونزع السلاح من المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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