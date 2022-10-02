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غروسي يدعو روسيا للإفراج عن محطة زابوريجيا النووية

منذ 4 دقائق
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الإفراج عن إيهور موراشوف المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا، قائلا إن اعتقاله يمثل تهديدا للسلامة والأمن.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة دون رد على أسئلة، “تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات”.

وقالت الشركة الأوكرانية المملوكة للدولة والمسؤولة عن المحطة، إن دورية روسية اعتقلت موراشوف يوم الجمعة، مضيفة أن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن روسيا أكدت اعتقاله.

وقالت الوكالة في منشور على تويتر في وقت متأخر أمس السبت إن مديرها العام “عبر عن أمله في أن يعود السيد موراشوف إلى أسرته سالما دون إبطاء وأن يتسنى له استئناف مهامه في المحطة”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إن جروسي أكد له في اتصال هاتفي أن وكالة الطاقة الذرية “لن تدخر جهدا لضمان الإفراج عن المدير (العام) لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الذي اعتقلته روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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